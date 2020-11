Il Museo archeologico e d’arte non si ferma: ecco il calendario di eventi online

GROSSETO – Il Museo archeologico e d’arte della Maremma non resta fermo e propone un calendario ricco di eventi online fino al 6 dicembre. In particolare, il martedì e il giovedì tornano le “Pillole di archeologia” che si arricchiscono con le “Pillole d’arte”, per raccontare alcuni tra i più particolari e interessanti reperti e opere conservati nel museo.

Il mercoledì l’appuntamento è alle 14 con le video lezioni sulla civiltà etrusca tenute da Osvaldo Barbetti, mentre il venerdì torna “Maam in piazza”, talk-show on line che avrà come ospiti diverse personalità del mondo dell’archeologia, dell’arte e della cultura. Condurranno il direttore del Maam, Chiara Valdambrini e il giornalista e direttore di Tv9, Enrico Pizzi.

Infine tutte le domeniche l’appuntamento è con “Maam for kids”, video-tutorial e laboratori creativi per i più piccoli. Questo e tanto altro sulle pagine facebook, instagram e youtube. Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0564-488752.