Giovedì l’inaugurazione del nuovo Conad a Massa: «Moderno e funzionale per ogni tipo di spesa»

MASSA MARITTIMA – Aprirà al pubblico giovedì 12 novembre alle 9.00 il nuovo Conad di Via Gramsci, nella zona dell’ex rifugio Sant’Anna.

Il nuovo supermercato Conad si sviluppa su 720 mq di superficie di vendita e dà lavoro a 26 addetti. E’ situato nell’area denominata Sant’Anna e, con il recupero di una parte degradata della zona, rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di sviluppo e riqualificazione che si concluderà in tempi brevi.

Il punto vendita propone un’offerta commerciale completa, con tanti utili servizi e si pone come nuovo punto di riferimento, riuscendo nell’intento di riutilizzare spazi già esistenti per meglio adattarli a nuove funzioni e arricchendo la zona di un’offerta alimentare. Nello stesso immobile trovano posto anche il negozio Piumè ed un bar di servizio di prossima apertura.

Il punto di vendita ha una posizione strategica ed è dotato inoltre di ampio parcheggio a raso, con posti auto per portatori di Handicap e donne in gravidanza.

«Abbiamo lavorato molto per offrire ai clienti un punto vendita nuovo, nel quale li accoglieremo con passione, efficienza e convenienza. Sono contento di poter aprire un punto vendita moderno, funzionale, conveniente, con un ampio assortimento di prodotti Conad – sottolinea il socio di Conad Nord Ovest Daniel Rossetti – che vuole diventare punto di riferimento per il comune e per l’area metallifera grossetana e contribuire in modo importante alla sua valorizzazione. Abbiamo fatto un grosso investimento con l’obiettivo di accrescere il legame con il territorio. Mi sento di ringraziare tutti i miei collaboratori, l’azienda ed i nostri fornitori, come sempre, ma a maggior ragione in questo periodo particolare in cui l’emergenza sanitaria ha reso tutto molto più complicato: ma insieme ce l’abbiamo fatta e per tutti noi comincia ancora una nuova positiva sfida”.

Tanti i reparti, per una spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, e i servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti. L’ortofrutta, la macelleria, la pescheria assistita, il reparto di salumi e formaggi, la gastronomia, la panetteria e pasticceria, la drogheria chimica e alimentare e una cantina di vini offrono ampi assortimenti.

Nei reparti freschi e freschissimi il cliente può trovare tanti prodotti selezionati ed improntati ai nuovi modelli di consumo, dal biologico al locale, e un’ampia offerta di prodotti volti alla valorizzazione del territorio e altrettanti a Km zero.

E poi l’area benessere, con le proposte di Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg – i prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità.

Per semplificare la vita in cucina o portare una nota di originalità nel reparto carni sono presenti i piatti preparati e quelli pronti da cuocere, mentre la gastronomia e la panetteria mettono a disposizione del cliente un grande assortimento di prodotti con un servizio efficiente, completo e di qualità, in stile Conad.

Presente anche una fornita enoteca con focus importante sulle etichette del territorio.

A rafforzare l’offerta del nuovo Conad tanti servizi tra i quali l’innovativo Ordina&Ritira (il servizio di spesa online): il cliente ordina e prenota la spesa ovunque si trovi utilizzando i più moderni devices e la ritira, già pronta da portar via, quando gli è più comodo, è sufficiente collegarsi al sito www.altuoservizio.conad.it, registrarsi ed effettuare l’ordine.

Nel punto di vendita sono attive sette casse, di cui cinque tradizionali e due self chek-out per coloro che vogliono fare ancor più velocemente ed in autonomia.

Grande attenzione è stata posta all’impatto ambientale. Il supermercato, in linea con ogni nuova realizzazione che porti l’insegna Conad, è dotato di tecnologie innovative e sostenibili: massima attenzione all’efficientamento energetico, pannelli solari, centrali frigorifere e banchi refrigerati ad alta efficienza, lampade a led per il sistema di illuminazione, tecnologie automatizzate per climatizzazione e catena del freddo, sistema di metering per il monitoraggio e la gestione dei consumi 24 ore su 24. L’obiettivo è ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre del 40 per cento il consumo di energia rispetto a una struttura equivalente realizzata con tecnologie tradizionali.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge (gel disinfettante all’ingresso, barriere in plexiglass per casse, eccetera) e verranno contingentati gli ingressi.

Il supermercato Conad sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.30 alle 20.30 e la domenica dalle 8 alle 20.