Coronavirus: nuovi positivi sopra quota 100. Muore un uomo di 66 anni

GROSSETO – 107 nuovi positivi in provincia di Grosseto e una persona deceduta. È questo il triste bilancio della situazione Covid alle 14 di oggi. A morire un uomo di 66 anni. Ieri era invece deceduto un uomo di 91.

In Maremma m+nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 975 tamponi. Oggi il numero dei nuovi positivi sfonda dunque la soglia psicologica di 100. 391 i nuovi positivi nella Asl sud est (159 in provincia di Arezzo e 114 in quella di Siena).

Di fatto in brevissimo tempo si è andato assottigliandosi quel “vantaggio” se così vogliamo definirlo, che vedeva nella nostra provincia una sorta di isola felice rispetto al resto della Asl sud est ed il numero dei casi è andato via via parificandosi a quello delle altre due province.

Quello che si nota è una vera e propria impennata in una settimana: mercoledì scorso i nuovi positivi erano 58, oggi sono raddoppiati arrivando a 107.

Un altro dato da notare è che quella fascia d’età che sembrava quasi immune (quella, per intendersi, sino ai 18 anni), adesso presenta un numero di casi simile alle altre fasce d’età. Oggi sono infatti 22 i nuovi positivi in questa categoria, altrettanti in quella 19-34, mentre la 35-49 vede 18 nuovi positivi, ancora 22 dai 50 ai 64 anni, scendono invece i positivi tra li anziani (nove nella fascia 65-79 e 14 per gli ultaottantenni) forse perché sapendo di rischiare di più sono proprio gli anziani a stare più attenti.

La metà dei nuovi positivi di oggi (54) è stata rilevata nel comune capoluogo. E ben 13 nuovi casi vengono dal piccolo comune di Civitella Paganico. Al momento le persone ricoverate al Misericordia sono 51. 14 quelli in terapia intensiva. Al momento nell’intera Maremma sono 1230 le persone positive in carico, di cui 1140 al proprio domicilio. 2276 le persone in quarantena in quanto contatto stretto di positivo. Tre le persone guarite.

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 31 23 32 41 23 9 Grosseto 22 22 18 22 9 14 Siena 10 29 30 22 14 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 04/11/20 Giovedì 05/11/20 Venerdì 06/11/20 Sabato 07/11/20 Domenica 08/11/20 Lunedì 09/11/20 Martedi 10/11/20 Arezzo 224 173 213 265 172 211 159 Siena 78 77 85 86 101 153 114 Grosseto 58 68 62 72 72 91 107

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto