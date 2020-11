A scuola di “public speaking”: al Fossombroni si impara a parlare in pubblico

GROSSETO – All’Istituto Fossombroni di Grosseto hanno avuto inizio sei corsi di Public speaking condotti da Giacomo Moscato e destinati agli studenti del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Internazionale Quadriennale (LIQ).

Nella grande aula magna dell’istituto, nello scrupoloso rispetto dei protocolli anti-Covid e con un distanziamento doppio rispetto a quanto previsto dalla normativa, venticinque ragazzi per corso hanno così la possibilità di vivere un’esperienza laboratoriale importantissima per il loro curriculum, un’attività didattica volta a fornire competenze comunicative richiestissime nel mondo del lavoro ed essenziale per affrontare alcune delle sfide più importanti della vita: esami, colloqui di lavoro, espressione pubblica di idee, presentazione di progetti, eccetera.

“Il Public speaking – spiega Moscato -, che oggi si è soliti chiamare con un anglicismo, deriva dall’antica e straordinaria tradizione antica dell’ars oratoria, fondamentale nella vita politica e sociale del mondo greco e latino. Si tratta dell’arte, appunto, di parlare in pubblico, indispensabile per poter esprimere concetti e idee di fronte a una platea di spettatori (colleghi, dipendenti, superiori, comuni cittadini…) in modo efficace e coinvolgente, senza farsi bloccare dall’imbarazzo. In un corso di Public speaking si lavora sulla disinibizione e sull’autocontrollo, si sperimentano – mediante esercizi semplici e divertenti, in parte presi in prestito dai corsi di teatro – tecniche di comunicazione verbale e non verbale: la voce, il movimento e l’espressione diventano, così, il campo di indagine su cui gli studenti lavorano per acquisire competenze e abilità che saranno loro molto utili nel prosieguo degli studi e nella vita”.

L’Istituto Fossombroni di Grosseto è, di fatto, l’unica scuola della provincia di Grosseto e una delle pochissime in Italia che offre ai propri alunni un’opportunità formativa di alternanza scuola-lavoro così innovativa e all’avanguardia rispetto alle richieste del mondo produttivo: da alcuni anni a questa parte, infatti, sempre più aziende investono su questo tipo di formazione dei propri dipendenti, attivando, appunto, corsi di formazione specifici di Public speaking, avendo compreso l’importanza fondamentale e imprescindibile della comunicazione pubblica nella società contemporanea.