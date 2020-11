Sconfitte entrambe le giovanili dell’Hc Castiglione, le prime in classifica non sbagliano

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Entrambe sconfitte le due formazioni giovanili dell’Hc Castiglione nel fine settimana: l’Under 17 di Raffaele Biancucci non ha potuto nulla al Casa Mora contro i fortissimi Pumas Viareggio che sono passati al Casa Mora per 7-2. Niente da fare anche per l’Under 13 di Gigi Brunelli, superata a Sarzana per 6-1. Ad onore del vero tutte e due le formazioni biancocelesti affrontavano le prime in classifica e favorite per la vittoria finale.

La partita dell’Under 17, complice anche una contemporanea giornata non felice di tutti gli elementi più importanti della squadra, avrebbe potuto anche essere diverso se, con un po’ più di fortuna, la partita non avesse preso subito una brutta piega: dopo poco più di due minuti i Pumas erano già avanti di due gol, con tiri occasionali più che azioni costruite. Nel momento in cui i biancocelesti si stavano organizzando e stavano premendo per rientrare in partita, un cartellino blù a Santoni regalava la possibilità a Carrieri di segnare il terzo gol su tiro diretto. La squadra si disuniva e subiva immediatamente anche il quarto gol, che di fatto scavava un solco troppo profondo per essere colmato. Gli episodi poi continuavano a girare male per i giovani castiglionesi, che tentavano di rialzare la testa cambiando difesa e realizzando l’1-4 con Santoni, ma ancora una volta la sorte non era dalla loro parte. Montauti falliva il tiro diretto per blù a Rugani dei Pumas, e subito dopo Santoni si faceva espellere per la seconda volta negando anche la superiorità numerica ai ragazzi di Biancucci. Da qui in poi la partita non aveva molti sussulti, con i castiglionesi che ci provavano ma senza la giusta convinzione, e i viareggini che controllavano il risultato senza troppa fatica, risultato (finale 2-7) peraltro più che meritato.

L’Under 13 di Gigi Brunelli era invece di scena a Sarzana, dove niente ha potuto contro i locali reduci dal successo a Follonica: i liguri hanno mostrato di essere in questo momento superiori ai piccoli biancocelesti, aiutati anche dalle pesanti assenze di Rosadini e Palushi che hanno costretto la squadra ad andare in pista con 5 elementi contati, senza neppure un cambio. Il Castiglione ha però lottato con grinta e coraggio, uscendo a testa alta dalla pista del Vecchio Mercato con un passivo di 6-1 maturato principalmente nel primo tempo, terminato sul 4-1 per i rossoneri (gol castiglionese di Cornacchini).

I tabellini delle due squadre biancocelesti.

Blue Factor Castiglione u17: Grossi, Montauti, Mantovani L. (1), Bigliazzi, Valenti, Biancucci, Mantovani M., Santoni (1). All. Raffaele Biancucci.

Riparbelli Castiglione u13: Shareef, Ren, Cornacchini (1), Donnini, Mugnai. All. Luigi Brunelli.