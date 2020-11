Pallamano Follonica verso la trasferta contro la capolista Teramo: «Nessun timore reverenziale»

FOLLONICA – Covid e restrizioni permettendo, sabato prossimo alle 18 la Pallamano Follonica Starfish giocherà in trasferta dove affronterà la capolista Teramo. Squadra ostica quella abruzzese, con un rullino di marcia davvero notevole avendo perso solo un punto pareggiando sul difficilissimo campo di Tavarnelle, e candidandosi ad essere una delle principali protagoniste di questo torneo, guidata da un vecchio leone del campo e della panchina come Marcello Fonti.

“Scenderemo in campo senza nessun timore reverenziale – ha diramato la società – sapendo che è una partita da giocare a viso aperto e dove il risultato è l’ultimo dei pensieri. Molto importante sarà l’impatto a inizio gara dal punto di vista caratteriale, infatti sapendo di trovarci davanti ai primi della classe molte volte l’emozione e la tensione fanno brutti scherzi”.

Con una partita da recuperare in casa contro il Verdeazzurro ed essendo in quarta posizione i due mister Matteo Pesci e Massimo Cecchini guardano a questo tipo di trasferte con dovuta tranquillità, sapendo che questi sono gli incontri dove il gruppo deve crescere per poi essere protagonista nei campionati a venire.