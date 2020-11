Nuova sede per Cna Pensionati: «Un modo per essere più raggiungibili»

GROSSETO – Nuova sede per la Cna Pensionati di Grosseto. L’associazione, infatti, ha deciso di trasferire le proprie attività di sportello in via Anco Marzio 7/B, nel quartiere di Barbanella a Grosseto. Un modo per essere ancora più vicini agli associati, in un luogo più facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici, e vicino a una serie di servizi e negozi.

Dal mese di novembre la nuova sede è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12, grazie anche alla disponibilità di alcuni associati che, a titolo volontario, effettueranno il servizio di accoglienza e ascolto.

“Abbiamo deciso di aumentare la nostra presenza sul territorio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei nostri iscritti – commenta il presidente Vezio Vagnoni -. Anche e soprattutto in un momento come questo, in cui gli anziani pagano dure conseguenze per l’emergenza sanitaria in corso, ci è sembrato utile garantire l’apertura in un quartiere della città molto popoloso e in una zona ben collegata della città”.

Presso il nuovo sportello di CNA Pensionati sarà possibile quindi ricevere informazioni sulle pratiche pensionistiche . Per i servizi, invece ci si potrà sempre rivolgere al Patronato Epasa Itaco “che continuerà ad essere operativo nella sede CNA di via Birmania 96 a Grosseto. È là, infatti, che come di consueto, saranno espletate tutte le pratiche”.

Per l’accesso ai locali saranno rispettate tutte le norme anticovid attualmente in vigore.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564/471208