L’Unitre entra nel terzo settore e conferma Giuseppina Scotti come presidente

GROSSETO – Elezioni all’Unitre Grosseto, entrata a far parte del terzo settore. In seguito all’esito dell’affollata e partecipata assemblea generale che si è svolta a Braccagni, in via Garibaldini, nel salone della Banca Tema, gentilmente concesso e sanificato, e alla successiva prima riunione del nuovo consiglio direttivo, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, le cariche risultano così attribuite: Giuseppina Scotti confermata all’unanimità nel ruolo di presidente; Giuseppe Messina, vice presidente; Mariella Agresti direttore dei corsi; Veronica Spolzino, tesoriere; consiglieri: Francesco Castelli, Franco Esposito, Maria Ferrini, Elisa Ginanneschi, Massimiliano Rocchi, Marzia Santini; rappresentanti degli associati studenti Maria Cristina Laurenti e Giovanni Rossetti.

In attesa dell’eventuale ripristino della normalità, l’attività dell’anno accademico 2020-2021 è parzialmente ripresa con dieci corsi online a carattere locale e nazionale. Per informazioni e iscrizioni: segreteria via Garibaldi 19, tutti i giovedì dalle 10 alle 12; telefono e fax 0564415598; www.unitregrosseto.it.