L’almanacco del Giunco: il 9 novembre Napoleone al potere, nasce il Pnf e crolla il muro di Berlino

GROSSETO – Lunedì 9 novembre, Dedicazione della Basilica Lateranense, il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 16.54. Accadeva oggi:

694 – Durante il XVII Concilio di Toledo, Egica, re dei visigoti in Spagna, accusa i giudei di aiutare i musulmani, condannando tutti gli ebrei alla schiavitù

1046 – A seguito del terremoto della media valle dell’Adige, si genera l’enorme frana dei Lavini di Marco (Rovereto), citata nel Canto XII dell’Inferno (Divina Commedia) di Dante Alighieri

1282 – Papa Martino IV scomunica re Pietro III d’Aragona

1313 – Ludovico il Bavaro sconfigge Federico il Bello nella battaglia di Gammelsdorf

1492 – Pace di Étaples tra Enrico VII d’Inghilterra e Carlo VIII di Francia

1494 – La famiglia Medici viene cacciata per la seconda volta da Firenze

1520 – Re Cristiano II di Svezia giustizia 600 nobili

1541 – La regina Caterina Howard viene confinata nella Torre di Londra

1697 – Papa Innocenzo XII fonda la città di Cervia (Ra)

1729 – Spagna, Francia e Inghilterra firmano il Trattato di Siviglia

1794 – 18 Brumaio dell’anno III: a Parigi i moscardini attaccano i club dei giacobini

1799 – Colpo di Stato del 18 brumaio: Napoleone Bonaparte va al potere

1846 – Il Papa Pio IX pubblica la lettera enciclica Qui pluribus sulle concezioni moderne che avversano la Chiesa e la religione

1848 – Dopo essere stato arrestato durante le rivolte di Vienna, il leader liberale Robert Blum è giustiziato. L’esecuzione è spesso vista come l’evento simbolico che sancisce il fallimento delle rivoluzioni del 1848 negli stati tedeschi

1862 – Guerra di secessione americana: il generale unionista Ambrose Burnside assume il comando dell’Armata del Potomac a seguito della rimozione del generale George McClellan

1870 – Mossoró, nel Rio Grande do Norte, diventa città

1872 – Grande incendio di Boston del 1872

1880 – Un grande terremoto colpisce Zagabria, distruggendo la cattedrale

1887 – Gli Stati Uniti ottengono i diritti su Pearl Harbor, Hawaii

1906 – Theodore Roosevelt diventa il primo Presidente degli Stati Uniti in carica a compiere un viaggio ufficiale fuori dal paese, quando si reca a ispezionare i progressi nella costruzione del Canale di Panama

1917

– Italia: il generale Armando Diaz subentra a Luigi Cadorna come capo supremo dell’esercito

– Unione Sovietica: Stalin entra a far parte del nuovo governo provvisorio (il Consiglio dei commissari del popolo) con l’incarico di occuparsi degli affari delle minoranze etniche

1918

– In Germania viene proclamata la repubblica come nuova forma istituzionale del Reich. Il kaiser Guglielmo II abdica e sceglie di vivere in esilio nei Paesi Bassi, come risultato della Rivoluzione tedesca. Con lui abdicano tutti i sovrani del Reich

– Kurt Eisner Ministro-Presidente del Consiglio Nazionale Provvisorio, dichiara la Baviera una repubblica

1921 – In Italia, viene fondato il Partito nazionale fascista

1923 – Viene represso il tentativo di rivoluzione di Hitler. Quest’ultimo viene condannato a 5 anni di carcere, ma per una riduzione di pena sconta solo 9 mesi

1932 – Scontri tra socialisti e conservatori in Svizzera, 12 morti e 60 feriti

1935 – Il sindacalista statunitense John L. Lewis fonda il sindacato Congress of Industrial Organizations (CIO)

1938 – Reichskristallnacht (Notte dei cristalli), pogrom contro gli ebrei in Germania

1941 – Battaglia del convoglio Duisburg

1943 – Viene creata la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, due anni prima della creazione delle Nazioni Unite

1944 – Nell’anniversario di fondazione del Partito nazionale fascista, viene liberata dagli alleati la città di Forlì, simbolicamente importante in quanto allora propagandata come “Città del Duce”

1953 – La Cambogia ottiene l’indipendenza dalla Francia

1963 – In Giappone, un’esplosione in una miniera di carbone uccide 458 minatori e ne manda in ospedale altri 839 a causa dell’avvelenamento da monossido di carbonio

1965

– Alle ore 17.45 un black-out colpisce gli Stati Uniti nordoccidentali e ampi territori canadesi, coinvolgendo circa 30 milioni di persone

– Roger Allen LaPorte si dà fuoco davanti al palazzo delle Nazioni Unite per protesta contro la Guerra del Vietnam

1967 – Primo lancio di un razzo Saturn V con test sulla protezione termica per l’Apollo 4

1968 – Nella Comunità economica europea entra in vigore l’accordo sulla libera circolazione dei lavoratori tra i paesi membri

1970 – Guerra del Vietnam: la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiuta di ascoltare un caso che permetterebbe al Massachusetts di promulgare una sua legge che garantisce ai residenti di rifiutare il servizio militare in una guerra non dichiarata

1971 – Tragedia della Meloria: alle prime ore del mattino, nel riquadro di mare antistante la Torre della Meloria, precipita un C-130 della RAF. Perdono la vita 46 paracadutisti italiani della Folgore e i 6 componenti inglesi dell’equipaggio. Nell’ambito delle operazioni per la localizzazione del relitto del velivolo, si registra l’ulteriore decesso di un sommozzatore del Col Moschin

1974 – Il terrorista della Raf Holger Meins muore in carcere in seguito ad uno sciopero della fame

1987 – Italia: secondo e ultimo giorno di votazioni nel referendum che vieterà la produzione di elettricità tramite l’energia nucleare

1989 – Guerra Fredda: cade simbolicamente e fisicamente il Muro di Berlino che divideva in due la città dal 1961

1991 – Nei pressi di Culham, il Joint European Torus, il più grande e potente tokamak al mondo s’illumina grazie al primo esperimento di fusione nucleare controllata sulla Terra

1993 – Stari Most, il “ponte vecchio” nella parte bosniaca di Mostar, costruito nel 1566, crolla dopo diversi giorni di bombardamento

1998

– Viene ufficialmente abolita la pena di morte nel Regno Unito

– Nella più grande causa civile della storia degli Stati Uniti, un giudice federale approva una sentenza che richiede a dozzine di società di brokeraggio di pagare 1,03 miliardi di dollari a investitori imbrogliati sullo schema di fixing del Nasdaq

2003

– Un attacco-suicida terroristico a Riad (Arabia Saudita) uccide 17 persone durante il mese sacro del Ramadan

– Eclissi totale di Luna, inizio totalità ore 2,07, fine ore 2,29, visibile nelle Americhe, in Europa, in Africa, e in Asia Centrale

2004 – Mozilla Foundation lancia la versione 1.0 del suo browser, Mozilla Firefox

2005 – Dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhistan), l’Agenzia Spaziale Europea lancia la sonda spaziale Venus Express per l’esplorazione di Venere

2016 – Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2016: Donald Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti d’America con il 46,1 % dei voti e il supporto di 304 grandi elettori

