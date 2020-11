GROSSETO – Inizia una nuova settimana in provincia di Grosseto e la giornata di lunedì 9 novembre non fa registrare particolari novità rispetto alla situazione recente.

Più nuvole rispetto a ieri, alternate comunque ad ampie schiarite. Temperature simili a quelle di ieri: massime che nel capoluogo dovrebbero passare da 20 a 21 gradi, minime da 11 a 10.

Modifiche potrebbero esserci da metà settimana in poi, quando le temperature sono attese in diminuzione. Non sono escluse modeste precipitazioni.

