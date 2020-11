Fiume Albegna e affluenti più sicuri: completati i lavori del Consorzio di bonifica

MARSILIANA – Fiume Albegna e affluenti più sicuri dopo un intervento di manutenzione ordinaria da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud a Quarto Albegna, Marsiliana (Manciano).

Sono stati completati lavori in cui la tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica è andata di pari passo con la salvaguardia della natura. Negli affluenti in sinistra del fiume è avvenuta la trinciatura della vegetazione presente in eccesso sulle sponde: questo può creare problemi al regolare scorrimento delle acque verso valle, provocando esondazioni (o, peggio, fenomeni alluvionali) nelle aree circostanti.

Quello dell’Albegna è un reticolo importante: se i corsi d’acqua non vengono vigilati e manotenuti con regolarità, non riescono a trasportare in maniera efficace le acqua da monte verso valle, fino al mare.

Per i lavori di trinciatura, il mezzo di Cb6 ha operato al di fuori dell’alveo attivo in modo da non creare pressioni nel letto del fiume, con conseguenti smottamenti e cedimenti delle sponde e degli argini. In questo momento negli affluenti non c’è acqua, ma in caso di pioggia i fossi s’ingrossano fino a confluire nell’Albegna: tenerli puliti è fondamentale per evitare allagamenti nelle zone circostanti e anche problemi al fiume.