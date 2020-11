Coronavirus, un altro anziano morto. Il sindaco: «Vicini alla famiglia in questo momento di dolore»

MAGLIANO IN TOSCANA – Prima vittima del Covid-19 sul territorio di Magliano in Toscana.

Si tratta di un uomo di 90 anni deceduto nella notte tra domenica e lunedì. Il tampone effettuato nelle scorse ore ha dato stamani esito positivo.

“Come sindaco – scrive il primo cittadino di Magliano in Toscana, Diego Cinelli – a nome della nostra comunità, sono vicino alla famiglia. Un evento luttuoso è sempre un momento di grande sofferenza, ma in questo caso purtroppo non c’è neppure la possibilità di rendere omaggio al congiunto o di svolgere il funerale. Per questo siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.

Nella giornata di domenica la Asl Toscana Sud Est aveva dato notizia di un altro anziano morto, ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto.