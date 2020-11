Coronavirus in Italia: 25.271 nuovi casi, 356 morti e 10.215 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Diminuiscono i nuovi casi in Italia: oggi ci sono 25.271 nuovi casi, 7.345 in meno rispetto a ieri quando erano 32.616.

Alla riduzione del numero di nuovi casi si associa la diminuzione del numero dei tamponi effettuati, che sono 147.725, ovvero 43.419 in meno di ieri, quando erano 191.144.

I morti sono 356, in aumento rispetto a ieri quando se ne registravano 331 (+25). Crescono i guariti: sono 10.215, ieri 6.183 (-4.032).

Incrementati i ricoveri: in totale sono 27.636 (+1.196). In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 2.849 (+100).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 573.334 (+14.698, ieri +26.100)

• Deceduti: 41.750 (+356, ieri +331)

• Dimessi/Guariti: 345.289 (+10.215, ieri +6.183)

• Ricoverati: 27.636 (+1.196, ieri +1.331)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.849 (+100, ieri +115)

• Tamponi: 17.522.438 (oggi +147.725, ieri +191.144)

Totale casi: 960.373 (+25.271, ieri +32.616)