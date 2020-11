Consigliera comunale offesa per la sua provenienza: «Mi batterò sempre per il rispetto delle diversità»

MANCIANO – “Legittimare o delegittimare un’opinione politica in base alla provenienza nel 2020 è un atteggiamento deplorevole e da condannare”.

A parlare la consigliera comunale e segretaria del Pd mancianese Hannah Lesch dopo essere stata soggetta ad offese per la sua provenienza straniera su Facebook.

“Credo che sia più importante pensare ai problemi che abbiamo in Italia, sempre che tu sia italiana, ma a nome e cognome non sembrerebbe” scrive un utente sotto un post Fb della consigliera. Che continua: “Leone da tastiera sei te – rivolgendosi alla segretaria dem – con le tue pubblicità del c***o, te di italiano non hai una s**a. Mi fai ribrezzo con i tuoi post”.

“Sì – prosegue Hannah Lesch -, sono nata a Monaco di Baviera e mi sento cittadina europea. Sono cresciuta in Italia e mi sento cittadina italiana. Vivo a Montemerano (Manciano) e mi sento orgogliosamente toscana.

Questo territorio è stato scelto dai miei genitori come patria per la propria quinta figlia più di 20 anni fa. Io lo scelgo ogni giorno come casa perché lo apprezzo in tutte le sue sfumature e sono convinta che non ci sia posto più bello al mondo.

Sentirsi offendere per la nazionalità e la provenienza è una cosa che fa male. Crea amarezza e delusione, in quanto il rispetto delle diversità è un valore universale per il quale io mi batterò sempre.

Il giorno in cui Kamala Harris è stata eletta, come prima donna di colore, vicepresidente degli Stati Uniti, non sarà di certo uno stupido commento su fb a fermare la forza della giustizia.

Comunque vi ringrazio per tutti i messaggi di solidarietà, facciamo in modo che l’indifferenza non prenda mai il sopravvento e che Manciano sia un paese migliore.

Nella foto – conclude – tre generazioni sotto un’unica bandiera”.