Bonifica della condotta: al via un intervento da 65mila euro per Adf

FOLLONICA – AFollonica 65mila euro di investimenti per il miglioramento della rete idrica. Al via importanti lavori infrastrutturali per la bonifica di circa 450 metri di condotta in via dell’Edilizia. L’intervento, inserito nel piano degli investimenti di AdF – oltre 373 milioni su tutto il territorio servito da ora a fine concessione nel 2031 – e concordato con l’amministrazione comunale, prenderà il via mercoledì 11 novembre quando verrà allestito il cantiere e si protrarrà per circa tre settimane. Oltre alla completa sostituzione dei 450 metri di condotta è previsto il rifacimento di tutti gli allacci.

“È un importante intervento quello che Acquedotto del Fiora si appresta a realizzare nella Zona Industriale – dichiara il vice sindaco Andrea Pecorini – Un intervento infrastrutturale che conferma la collaborazione con il nostro Comune a garanzia dei bisogni dei cittadini, e, nel caso specifico, di una rete di attività industriali e artigianali che caratterizzano questa zona della città”.

“Nonostante la complessità di questo anno così particolare, stiamo continuando a portare avanti il costante lavoro di cura e potenziamento delle nostre infrastrutture, per garantire sempre più continuità, efficienza e qualità del servizio – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Il nostro impegno è rispondere positivamente ai bisogni e alle aspettative di cittadini e amministrazioni comunali, in linea con la nostra mission lavorare per il benessere della comunità e del territorio”.

L’intervento in via dell’Edilizia permetterà, oltre all’ammodernamento complessivo della rete di distribuzione idrica e alla risoluzione di alcune problematiche, di spostare su proprietà pubblica alcuni tratti di condotta che attualmente attraversano proprietà private: in futuro sarà quindi possibile intervenire, in caso di necessità, con maggior rapidità ed efficacia.