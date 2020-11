Al via il corso Sab-ex Rec di Ascom Confcommercio: lezioni online

GROSSETO – Conosciuto con l’acronimo di Sab (ex Rec), il corso abilitante per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande è uno dei requisiti fondamentali per coloro che intendono aprire un’attività in questo settore, che sia commercio al minuto in sede fissa e/o ambulante, bar, ristoranti, pizzerie, pub ecc.

Confcommercio Grosseto presenta la prossima edizione del corso, che partirà a breve, nella versione “Fad”, Formazione a distanza, con le lezioni che si svolgeranno on line.

Ascom Confcommercio ricorda che la procedura utilizzata per prendere parte ai corsi telematici è molto semplice e che le lezioni saranno tenute dal vivo dai docenti, pertanto gli iscritti potranno interagire tra loro e fare domande ai relatori. Per partecipare basta, in sostanza, essere dotati di un computer o altro device (tablet o telefono) e una connessione internet.

Una soluzione molto pratica nell’ambito della formazione, specie in termini di risparmio di tempo, che sta riscuotendo successo soprattutto tra coloro che risiedono fuori Grosseto. Le iscrizioni sono aperte.