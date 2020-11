Al tavolino in sette: multa per gli “amici al bar”

FOLLONICA – Fine settimana di controlli intensi quello appena trascorso, in cui i Carabinieri della Provincia di Grosseto sono stati sul territorio in maniera massiccia, anche per verificare il rispetto delle norme di contenimento anti Covid. Non sono mancate sanzioni e denunce.

Molti i controlli operati dai Carabinieri a bar e piccoli gruppi in giro per le vie dei centri città. Circa una decina le sanzioni elevate, tra cui spicca quella fatta ad un gruppo di sette persone sedute ad un unico tavolo di un bar di Follonica.