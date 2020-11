Follonica Gavorrano corsaro contro il Trastevere, decisivi Dierna e Trombini

BAGNO DI GAVORRANO – Bel successo del Follonica Gavorrano che espugna uno dei campi più difficili del girone E di serie D battendo a Roma il Trastevere per 2-1, dopo due turni di stop forzato. Una prova di carattere dei ragazzi di mister Giancarlo Favarin che riescono a passare in vantaggio al minuto trentotto con Lombardi che è più veloce di tutti in area di rigore a raccogliere una palla vagante e a battere di destro Casagrande per il gol dell’1 a 0. Passano solamente due minuti di gioco e sono i padroni di casa a trovare il gol del pari con Sannipoli, bravo a farsi trovare pronto dopo la traversa colpita da Fontana ed ad insaccare l’1 a 1.

Nella ripresa Follonica Gavorrano che scende in campo con la convinzione e la voglia di cercare la vittoria. L’episodio che decide l’incontro arriva al 16’. Punizione battuta da Lo Sicco che trova Monni in area, il giocatore lavora un bel pallone rasoterra a pescare Dierna che in scivolata mette dentro. A nove minuti dal termine è monumentale Trombini quando ipnotizza Lo Russo che si presenta dagli undici metri per il rigore decretato dal direttore di gara Esposito di Napoli.

Il tiro alla destra del portiere viene respinto dal numero uno dei minerari che poi si supera anche nella respinta blindando il risultato.

TRASTEVERE: Casagrande, Rizzi, Tancredi, Massimo, Sfanò, Giordani, Bertoldi, Sabelli, Fontana, Sannipoli, Crescenzo. A disposizione: D’Alessandro, Barbarossa, Cervoni, Coccia V., Coccia L., Lo Russo, Tajarol, Madeddu, Sordilli. All. Pirozzi.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Dierna, Apolloni, Grifoni, Lombardi, Nonni, Zini, Corioni, Luzzetti, Gemmi. A disposizione: Ombra, Berardi, Papini, Usei, Bukva, Rosini, Lo Sicco, Ampollini, Guazzini. All. Favarin.

ARBITRO: Esposito di Napoli; assistenti Ciannarella e Savino di Napoli.

MARCATORI: 38’ Lombardi, 40′ Sannipoli, 16’ st Dierna.

NOTE: al 36’ st Trombini para un calcio di rigore.