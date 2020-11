Coronavirus, in Italia 331 morti. Meno casi e tamponi, sempre più malati negli ospedali

GROSSETO – Diminuiscono i casi di Coronavirus in Italia. Nella giornata di domenica 8 novembre i nuovi casi sono 32.616, rispetto ai 39.811 di sabato. Ma i tamponi sonio stati “solo” 191.144, ovvero 40.529 in meno rispetto a domenica.

Purtroppi morti sono ancora 331, suppur in calo (425 rispetto a sabato). I pazienti in terapia intensiva sono 115 in più (sabato 119), i ricoveri salgono a 26.440, bene 1.331 in più (sabato 1.104 in più). Ospedali, quindi, sempre più pieni.

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 558.636 (+26.100, ieri +33.418)

• Deceduti: 41.394 (+331, ieri +425)

• Dimessi/Guariti: 335.074 (+6.183, ieri +5.966)

• Ricoverati: 26.440 (+1.331, ieri +1.104,)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.749 (+115, ieri +119)

• Tamponi: 17.374.713 (oggi + 191.144, ieri +231.673)

Totale casi: 935.104 (+32.616, ieri +39.811, il 6 novembre +37.809 il 5 novembre)