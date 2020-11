Coronavirus, da domani la distribuzione delle mascherine. Il sindaco: «Grazie ai volontari». Ecco il calendario

GAVORRANO – Parte domani, lunedì 9 novembre, la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche della Regione Toscana.

«Grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni del territorio: Auser, Croce Rossa di Gavorrano e Ravi, Vab, Pro Loco Potassa-Bivio Ravi e l’associazione Castel di Pietra riusciremo ad effettuare una distribuzione capillare su tutte le frazioni del nostro Comune – dice il sindaco Andrea Biondi -, a loro deve andare il ringraziamento di tutta la comunità»

Questa distribuzione segue quella già effettuata su iniziativa del Comune di Gavorrano per le mascherine Ffp2 consegnate agli over 70 e le persone con sistema immunitario fragile, e come sempre ci dimostriamo una comunità capace di reagire unita alle difficoltà»

Ogni cittadino residente e domiciliato ha diritto a ritirare cinque mascherine, tramite autodichiarazione, anche per persone conviventi.

Ecco il calendario della distribuzione:

BAGNO DI GAVORRANO

Presso Sede Auser

Martedì, Mercoledì, Venerdì e sabato

Dalle 15 alle 18

FILARE

Presso Sede CRI

Martedì e Venerdì

Dalle 15 alle 18

GAVORRANO

Presso Sede CRI

Mercoledì e Venerdì

Dalle 15 alle 18

CASTEANI

Presso Centro Sociale

Mercoledì e Venerdì

Dalle 15 alle 17

CALDANA

Presso la sede CRI

Lunedì e Giovedì

Dalle 15 alle 18

RAVI

Presso la sede CRI

Martedì e Venerdì

Dalle 10 alle 12

BIVIO RAVI

Presso la sede VAB

Martedì e Mercoledì

Dalle 15 alle 18

GRILLI

Presso gazebo VAB

Giovedì e Venerdì

Dalle 15 alle 18

GIUNCARICO

Presso gazebo VAB

Sabato e Domenica

Dalle 15 alle 18

CASTELLACCIA

Presso gazebo VAB

Lunedì

Dalle 15 alle 18

POTASSA

Presso Centro Sociale

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

Dalle 15 alle 17:30