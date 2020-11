Coronavirus, al Giglio i guariti diventano cinque. La situazione dei contagi migliora

ISOLA DEL GIGLIO – “Stamani registriamo una discesa nella curva dei contagi del Comune di Isola del Giglio”. Ad annunciarlo, nel consueto punto giornaliero sull’emergenza, è il sindaco Sergio Ortelli.

Gli attualmente positivi nella comunità isolana sono 27. Le guarigioni accertate, invece, salgono a cinque.

“Ancora due soggetti negativizzati che si vanno ad aggiungere alle tre guarigioni registrate nella giornata di venerdì – spiega il primo cittadino – Pertanto, lo diciamo con la massima cautela, sembra che la propagazione dell’infezione al Giglio stia rallentando. Per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia e da qui confermiamo la nostra raccomandazione di rispettare tutti i protocolli anti contagio, unico modo per arginare l’avanzamento del virus”.