L’almanacco del Giunco: il 7 novembre inizia la rivoluzione d’ottobre

GROSSETO – Sabato 7 novembre, Sant’Ercolano vescovo martire, il sole sorge alle 7 e tramonta alle 16.59. Accadeva oggi:

680 – E’ inizio il VI Concilio ecumenico a Costantinopoli

921 – Viene firmato il Trattato di Bonn tra Carlo III di Francia ed Enrico I di Sassonia dove i due sovrani riconoscono i confini dei rispettivi regni lungo il Reno

1492 – In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 chili

1504 – Cristoforo Colombo torna dal suo quarto ed ultimo viaggio per le Americhe

1659 – Viene stipulata la Pace dei Pirenei tra Francia e Spagna, che pone fine alla Guerra franco-spagnola

1665 – La London Gazette, il più vecchio quotidiano inglese ancora pubblicato, esce per la prima volta

1837 – Ad Alton lo stampatore abolizionista Elijah Parish Lovejoy viene ucciso dalla folla mentre tenta di proteggere il suo negozio dall’essere distrutto per la terza volta

1848 – Zachary Taylor viene eletto presidente degli Stati Uniti nelle prime elezioni tenute nello stesso giorno in tutti gli Stati

1861 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Belmont, nella quale le forze dell’Unione guidate dal generale Ulysses S. Grant travolgono un campo confederato, ma sono costrette a ritirarsi per l’arrivo di rinforzi

1885 – A Craigellachie termina la costruzione della Canadian Pacific Railway, una ferrovia che attraversa tutto il Canada

1893 – Le donne del Colorado ottengono il diritto di voto

1916 – Jeannette Rankin del Montana diventa la prima donna ad essere eletta alla Camera dei Rappresentanti

1917

– Russia: i bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno, sede del governo provvisorio, retto da Aleksandr Fëdorovič Kerenskij. È l’inizio della Rivoluzione d’Ottobre che porta al potere Lenin. (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre)

– Prima guerra mondiale: Fine della terza battaglia di Gaza: le forze britanniche strappano Gaza all’Impero Ottomano

1929 – A New York il Museum of modern art apre al pubblico

1931 – Fondazione della Repubblica sovietica cinese

1932 – Buck Rogers in the 25th Century viene trasmesso per radio per la prima volta

1940 – Nello stato di Washington la sezione centrale del Tacoma Narrows Bridge crolla durante una tempesta, a soli quattro mesi dal completamento del ponte

1944

– Franklin Delano Roosevelt viene rieletto battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey e diventa l’unico presidente statunitense ad essere eletto per un quarto mandato

– A Bologna si combatte la battaglia di Porta Lame fra partigiani della 7ªGAP e forze della Repubblica Sociale Italiana e tedesche

1956 – Crisi di Suez: L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che chiede a Regno Unito, Francia e Israele di ritirare immediatamente le loro truppe dall’Egitto

1957 – Guerra Fredda: negli Stati Uniti il Rapporto Gaither propone un incremento dei missili statunitensi e dei rifugi antiatomici

1962 – Richard M. Nixon perde le elezioni a governatore della California. Nel discorso seguente dichiara che quella è la sua “ultima conferenza stampa” e che “non vedrete più in giro Dick Nixon”

1963 – Germania: a Lengede 11 minatori vengono estratti da una miniera crollata 14 giorni prima

1966 – Egitto e Siria firmano un trattato di mutua difesa

1967 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson firma il Public Broadcasting Act del 1967

1972 – Il repubblicano Richard M. Nixon sconfigge il senatore democratico George McGovern nelle elezioni presidenziali statunitensi

1973 – Il Congresso degli Stati Uniti scavalca il veto del presidente Richard M. Nixon sulla Risoluzione dei poteri di guerra, che limita la capacità presidenziale di dichiarare guerra senza l’approvazione del Congresso

1987 – Tunisia: il presidente Habib Bourguiba viene rovesciato e sostituito dal primo ministro Zine El-Abidine Ben Ali

1989

– Douglas Wilder vince l’elezione a governatore della Virginia, diventando il primo afro-americano eletto governatore negli Stati Uniti

– David Dinkins diventa il primo sindaco afro-americano di New York

1996 – La Nasa lancia il Mars Global Surveyor

2000 – Hillary Rodham Clinton viene eletta al Senato degli Stati Uniti, diventando la prima first lady ad ottenere un incarico parlamentare

2001 – L’aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi

2002 – L’Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

2007 – In Finlandia nel Massacro della scuola di Jokela muoiono 9 persone incluso l’assassino e 12 vengono ferite durante una sparatoria

2008 – Jigme Khesar Namgyal Wangchuck viene eletto re del Bhutan

Fonte: il.wikipwdia.org