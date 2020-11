GROSSETO – Fine settimana all’insegna delle temperature miti in Maremma, con massime e minime superiori alla media stagionale su gran parte del territorio.

Più sole nella giornata di sabato 7 novembre, in cui il cielo sereno la farà da padrone in Maremma. Vento praticamente assente, con temperature che nel capoluogo saranno comprese tra i 10 e i 20 gradi, in linea con quelle di venerdì.

Le nuvole torneranno a coprire il sole, seppur alternate a fasi di sereno, nella giornata di domenica 8 novembre in cui comunque non sono previste precipitazioni atmosferiche.

Sono attese, sempre con riferimento alla città di Grosseto, temperature minime di 11 gradi e massime di 19. Situazione climatica che non è destinata a mutare nella prossima settimana.

