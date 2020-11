Grosseto, la Carrarese passa con il rigore di Infantino

GROSSETO – Basta il rigore segnato da Infantino alla Carrarese per battere il Grosseto al termine di una partita non bellissima, con poche occasioni da entrambe le parti. Fuori l’infortunato Raimo, dentro Campeol. In attacco tandem affidato a Galligani e Moscati. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, senza paura, e il primo squillo arriva dai piedi di Galligani che prova a impegnare Mazzini con un rasoterra.

Foto di Paolo Orlando

Al 15’ doccia gelata: Calderini s’invola sulla fascia ed entra in area, dove Ciolli lo ferma; per l’arbitro è rigore e dal dischetto Infantino fa uno a zero. Il Grosseto prova a reagire, ma la prima vera azione arriva alla mezz’ora con il bel lancio di Polidori che serve in area Cretella, anticipato da Mazzini in area. Al 43’ l’occasione buona passa da piedi di Gorelli, che si è spinto in area aversaria, ma la difesa ospite lo anticipa di quel tanto che basta per chiudere in angolo. Il primo tempo si chiude con la conclusione di Sersanti, che trova l’opposizione di Mazzini. Nella ripresa dentro Russo per Cretella. La prima occasione arriva dopo otto minuti con il tiro di Galligani da fuori che trova i guanti del portiere ospite ma sulla ribattuta Moscati non trova di poco la porta. Al 14’ esordio per Manicone, che prende il posto di Moscati. Al 16’ si rivede la Carrarese con il tiro dal limite di Caccavallo, parato senza problemi da Barosi. Al 34’ ci prova ancora il Grosseto con il tiro di Boccardi che non impensierisce il portiere ospite.

GROSSETO-CARRARESE 0-1

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Campeol (20’ st Pedrini), Vrdoljak, Kraja (42’ st Sicurella), Sersanti, Cretella (1’ st Russo), Galligani (20’ st Boccardi), Moscati (14’ st Manicone). A disposizione: Antonino, Fomov, Pierangioli, Fratini, Simeoni, Kalaj, Bertoli. All. Magrini.

CARRARESE: Mazzini, Valietti (43’ st Grassini), Imperiale, Murolo, Borri, Calderini (1’ st Ermacora), Caccavallo (20’ st Pavone), Pasciuti, Infantino, Schirò (31’ st Cais), Piscopo (20’ st Foresta). A disposizione: Pulidori, Fortunati. All. Baldini.

ARBITRO: Federico Longo di Paola (Fabrizio Giorgi di Legnano, Veronica Martinelli di Seregno).

RETE: 15’ rig. Infantino.

RECUPERO: 1’ pt, 4′ st.