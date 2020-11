Coronavirus in Italia: si sfiorano i 40mila nuovi casi. Più positivi con meno tamponi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Nuovo boom di casi in Italia, si sfiorano i 40mila nuovi contagi. Oggi ci sono 39.811 nuovi casi, 2.002 in più rispetto a ieri (ieri +3.304), quando erano 37.809.

A differenza dei giorni scorsi, oggi all’aumento del numero dei nuovi casi non si associa un incremento nel numero dei tamponi effettuati, che sono 231.673, ovvero 2.572 in meno di ieri, quando erano 234.245.

I morti sono 425, in diminuzione rispetto a ieri quando se ne registravano 446 (-21, ieri +1). Diminuiscono i guariti: sono 5.966, ieri 10.586 (-4.620).

Incrementati i ricoveri (in totale 25.109), che crescono di (oggi +1.104, ieri +749) nelle ultime 24 ore. In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 2.634 (oggi +119, ieri +124).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 532.536 (+33.418, ieri +26.770)

• Deceduti: 41.063 (+425, ieri +446)

• Dimessi/Guariti: 328.891 (+5.966, ieri +10.586)

• Ricoverati: 25.109 (oggi +1.104, ieri +749)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.634 (oggi +119, ieri +124)

• Tamponi: 17.183.569 (oggi +231.673, ieri +234.245)

Totale casi: 902.490 (+39.811, ieri +37.809 il 5 novembre +34.505)