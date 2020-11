“Rilancio economia”: già esauriti i 100mila euro del bando

MONTEROTONDO MARITTIMO – Grande successo del bando 1 “Rilancio economia” pubblicato, dal Comune di Monterotondo Marittimo, la cui scadenza era stata fissata per il 30 giugno 2021. Le risorse messe a bando, pari a 100mila euro, sono già esaurite.

Pertanto, al momento, il bando a sportello è chiuso, ma potrà essere riattivato dal Comune nei prossimi mesi, a seguito del reperimento di nuove risorse, e sulla base dell’andamento epidemiologico.

“L’incredibile adesione al bando è la dimostrazione concreta che siamo riusciti a intercettare i bisogni del territorio con le misure predisposte per il rilancio dell’economia, dopo i primi mesi di emergenza Covid – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – l’esaurimento delle risorse a distanza di soli due mesi dalla pubblicazione del bando e ben 8 mesi prima della scadenza, è infatti un risultato inaspettato, quanto importante anche da un punto di vista di manutenzione del territorio, in quanto darà il via ad una serie di interventi privati di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici”.