Pini malati a Marina di Grosseto: il Comune sostituisce gli alberi

GROSSETO – Prosegue l’impegno da parte dell’amministrazione comunale di Grosseto per la messa in sicurezza delle alberature, anche nelle frazioni.

A Marina di Grosseto, in via Montreuil, è previsto un intervento per la sostituzione di circa 10 pini domestici pericolosi, malati a causa dell’attacco di due tipi di insetti lignivori, con altrettante alberature della stessa specie.

“Si va ad intervenire in una zona nevralgica della frazione, garantendo ai cittadini la salvaguardia dell’incolumità pubblica – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – Per ogni pino morente andremo a piantare un pino sano che andrà a rinvigorire l’ecosistema circostante, garantendo aria pulita e contribuendo alla riqualificazione della zona.”