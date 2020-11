Lions Club dona due sanificatori alla Croce rossa

FOLLONICA – Continua l’impegno sociale del Lions Club Alta Maremma che ha donato due sanificatori al comitato della Croce Rossa locale.

“I Lions non si fermano” è, infatti, il motto del distretto maremmano il quale non si è fermato di fronte all’epidemia del Covid-19, continuando e aumentando le proprie attività sul territorio.

In questa ottica Luigi Costagli, presidente del Lions, ha incontrato il dottor Vincenzo Errico, presidente del comitato della Croce Rossa Italiana di Follonica, per consegnarli due dispositivi di sanificazione. Un incontro che è stata occasione inoltre per ribadire la propria disponibilità a interventi eventualmente necessari con il perdurare di questa pandemia. Il presidente Errico ha ringraziato ricordando la fattiva collaborazione e l’attenzione che da sempre caratterizzano il buon rapporto tra il Lions Club Alta Maremma e la Croce Rossa di Follonica.

Il presidente Luigi Costagli ha specificato che per l’emergenza Covid-19 sono state sospese tutte le riunioni in presenza, i quali sono sostituite da incontri su piattaforma web, ma che le attività sul territorio proseguono con maggiore intensità, fedeli al motto Lions “We serve”, tra cui lo scaffale Lions della Caritas per la prima infanzia, il quale viene rifornito regolarmente.

Un’altra iniziativa realizzata di recente è la pubblicazione del libro di Gianpiero Caglianone su Renato Fucini, per ricordare i cento anni della morte che sarà legato a un evento in programma a Massa Marittima nel 2021. Inoltre continua l’attività per i non vedenti con la raccolta occhiali e l’acquisizione di cani guida.