Giorgia Meloni nomina Fabrizio Rossi nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia

GROSSETO – “Ringrazio il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per l’ottimo lavoro svolto nel ruolo di commissario regionale nel periodo di campagna elettorale e Francesco Torselli, che aveva guidato il partito toscano dalla sua fondazione: hanno portato Fratelli d’Italia ad ottenere in Toscana il 13,5% dei consensi e cinque eletti, quintuplicando la presenza in Consiglio regionale. Complimenti ed in bocca al lupo a Fabrizio Rossi, nominato da Giorgia Meloni nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro di tutto il partito”. Lo afferma il deputato toscano e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

Fabrizio Rossi è assessore all’urbanistica e allo sport del Comune di Grosseto e fino ad oggi portavoce provinciale a Grosseto. Dopo essere stato eletto in Comune come candidato più votato alle amministrative del 2016, alle ultime elezioni regionali ha raccolto nel collegio di Grosseto oltre seimila preferenze.

“Siamo felici della fiducia che ci stanno dimostrando i cittadini – sottolinea Donzelli – lavoreremo con ancor più dedizione per mantenere le aspettative e difendere gli interessi dei toscani. Fratelli d’Italia ha dimostrato di portare nelle istituzioni una classe dirigente responsabile e capace, con importanti conoscenze amministrative, imprenditoriali e di società civile”.

“Per questo siamo certi che Fabrizio Rossi, grazie alle esperienze politiche e di governo maturate, – conclude Donzelli – riuscirà a portare l’impegno e le capacità che ha sempre dimostrato a disposizione di Fratelli d’Italia per condurlo a nuovi successi”.