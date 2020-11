Coronavirus, cambiano le regole per gli accessi in municipio. Ecco le novità

GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Scarlino ha adottato alcuni provvedimenti per controllare gli accessi agli uffici del municipio e dunque prevenire la diffusione del Covid-19. Nei giorni di apertura al pubblico degli sportelli al piano terra del palazzo comunale sono presenti i volontari della Croce Rossa di Scarlino per misurare la temperatura corporea e registrare le generalità di chi accede alla struttura.

La postazione è attiva tutti i giorni (eccetto il mercoledì) dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 14.30 alle 17. Per rivolgersi agli uffici del Comune è obbligatorio fissare un appuntamento. Gli agenti della Polizia municipale ricevono i cittadini il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12 (per appuntamenti chiamare 0566 38545): la sede dei vigili urbani si trova in via Citerni ma prima di accedervi occorre comunque rivolgersi ai volontari della Croce Rossa al piano terra del palazzo comunale.

Per i tributi Imu, Tari, Tosap il ricevimento è previsto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 nella sede distaccata in viale Matteotti 45 a Scarlino Scalo (per appuntamenti chiamare 0566 1889682). Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno o qualsiasi altra necessità è possibile rivolgersi all’ufficio Tributi il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 8.30 alle 10.30 (per appuntamenti chiamare 0566 38510/506). Per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la gestione è affidata in concessione alla società Globo Tributi (0566 55446, per urgenze 339 7019348 – 328 4877119): il ricevimento è previsto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 nella sede di Grosseto Sviluppo nella zona industriale de La Botte, strada provinciale 135 Vetta.

Gli uffici Lavori pubblici e Ambiente sono aperti tutti i giorni (eccetto il mercoledì) dalle 10 alle 12 e il martedì anche dalle 15 alle 17 (per appuntamenti chiamare 0566 38524/533/534/539). Stesso orario per l’ufficio Protocollo (per appuntamenti chiamare 0566 38512/544) e gli uffici Casa e Scuola (per appuntamenti chiamare 0566 38529). Lo sportello per i Servizi demografici invece è aperto tutti i giorni (eccetto il mercoledì) dalle 9 alle 10 (per appuntamenti chiamare 0566 38503/504). Gli uffici “Sviluppo e assetto del territorio” e “Attività produttive” sono aperti il martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17: per fissare un appuntamento chiamare 0566 38536/537/542 (ufficio Edilizia privata/Urbanistica), 0566 38586 (sportello Suap) o 0566 38522/542 (ufficio Demanio marittimo). Gli uffici delle Bandite di Scarlino (Ponte alle catene, via delle Collacchie) sono aperti il martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 (per appuntamenti chiamare 0566 866190).