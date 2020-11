Coronavirus, biblioteca e archivio storico chiudono al pubblico: ecco tutte le novità

PIOMBINO – In ottemperanza alle nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a partire da oggi, venerdì 6 novembre, la Biblioteca Civica Falesiana di Piombino, della BidibiBook di Riotorto e dell’archivio storico “Ivan Tognarini” rimarranno chiusi al pubblico. Pertanto, le attività, anche quelle per bambini e famiglie, non potranno più essere realizzate nei locali della biblioteca.

Il prossimo appuntamento di “Ti leggo una storia”, previsto per sabato 7 novembre dalle 10.30, quindi, si terrà al Giardino di via dell’Arsenale. L’attività, inserita all’interno del programma nazionale Nati per Leggere per la promozione della lettura in famiglia, prevede le letture a tema della Biblioteca Civica Falesiana, ed è rivolto ai bambini fino a 6 anni di età.

Per partecipare bisogna prenotarsi, i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-covid. Per info e prenotazioni: 0565 226110, biblioteca@comune.piombino.li.it

Anche l’appuntamento con il corso di Scratch ha subito variazioni e si terrà a distanza.

La Biblioteca Civica Falesiana, inoltre, sta organizzando varie modalità per garantire la continuità del servizio di prestito di libri, riviste e Dvd agli utenti.

Al momento è possibile accedere al prestito su prenotazione, contattando la biblioteca via email o telefono (Biblioteca Civica Falesiana Piombino 0565 226110 – biblioteca@comune.piombino.li.it; BidibiBook di Riotorto 0565/63412 biblioriotorto@comune.piombino.li.it).

La consegna e la restituzione del materiale della biblioteca avverrà esternamente agli spazi al pubblico.

Sarà valutata nei prossimi giorni la possibilità di organizzare il prestito a distanza, su appuntamento e prenotazione, decentrato sul territorio.

Con le stesse modalità resta attivo il servizio di prestito interbibliotecario, sia all’interno della rete documentaria del territorio provinciale che a livello regionale.

Sarà potenziato il servizio di Biblioteca digitale Toscana-MediaLibraryOnline (MLOL) che consente la lettura gratuita di migliaia di ebook, quotidiani e riviste, risorse digitali e la visione dei film, anche da casa sul proprio dispositivo.

La Biblioteca Civica Falesiana organizzerà dei corsi di alfabetizzazione a distanza per far conoscere le varie collezioni digitali disponibili su MLOL (edicola digitale, ebook, audiolibri, film etc.) e promuoverne l’uso; continuerà a garantire anche la possibilità di iscriversi ai servizi, semplicemente mandando una mail con i propri dati identificativi.

Anche l’archivio storico “Ivan Tognarini”, in ottemperanza alle nuove misure, a partire da venerdì 6 novembre resterà chiuso al pubblico pertanto il servizio di consultazione in presenza è sospeso fino a giovedì 3 dicembre 2020.

L’archivio resta a disposizione per richieste di studio, ricerche o altri quesiti in modalità a distanza.

E’ possibile mettersi in contatto via mail archiviostorico@comune.piombino.li.it

oppure telefonare allo 0565 63361.