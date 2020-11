Coronavirus, all’Argentario ci sono 26 positivi: «Quadro clinico rassicurante»

MONTE ARGENTARIO – A Monte Argentario ci sono 26 persone positive al Coronavirus. Come spiega il sindaco Francesco Borghini nella sua nota settimanale sull’andamento del Covid nel suo Comune, negli ultimi sette giorni si contano dieci nuovi casi.

Dei 26 attualmente positivi all’Argenatrio, 19 sono relativi a cittadini residenti domiciliati a Porto Santo Stefano e sette a Porto Ercole.

“Molti degli attuali positivi, specie quelli a cui la positività è stata riscontrata da qualche settimana, aspettano di sottoporsi a nuove tamponature che ci si augura possano registrarne la guarigione – spiega il sindaco -. Tranne tre casi che hanno dovuto sottoporsi a non urgenti controlli ospedalieri, tutti gli altri sono asintomatici o con sintomi lievi. Ho avuto modo, per avere direttamente e personalmente assunto informazioni, di verificare come il loro quadro clinico sia rassicurante e come ciascuno viva con la massima serenità possibile il momentaneo stato di restrizioni obbligatorie”.