Coronavirus, a Piombino 127 contagi dall’estate. Oggi i positivi sono 75

PIOMBINO – Sono complessivamente 127 i soggetti interessati dal Covid-19 nel Comune di Piombino nella seconda ondata di contagi, da agosto a oggi, venerdì 6 novembre. Sono 75 i pazienti attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare tranne un uomo di 54 anni e una donna di 81 anni ricoverati in ospedale per altri motivi e risultati positivi successivamente. La donna di 90 anni precedentemente comunicata è ancora positiva ma è stata dimessa dall’ospedale.

Sono 40 donne, dai 22 i 90 anni; 27 uomini, dai 20 agli 78 anni; 8 minori tra 1 e 16 anni. Sono 26, invece, i pazienti guariti, 12 quelli domiciliati altrove, 6 i casi sospetti in attesa di conferma e 8 i casi sospetti successivamente non confermati.