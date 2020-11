Coronavirus, 37mila mascherine in consegna: domani il via alla distribuzione

MANCIANO – La Protezione civile Misericordia di Manciano ha iniziato a confezionare le circa 37mila mascherine che saranno destinate alla popolazione del territorio di Manciano.

Al lavoro i volontari della Protezione civile che si stanno occupando della preparazione delle confezioni che prevedono circa 5 mascherine a cittadino. Finite le operazioni di impacchettamento sarà avviato il processo di distribuzione delle mascherine alla popolazione, che avverrà tramite la Protezione civile, le associazioni e le pro loco. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti in tutto il territorio e a tutti i cittadini in giorni e fasce orarie dedicate che verranno comunicate con un calendario. Domani sabato 7 novembre dalle ore 16 distribuzione mascherine in piazza Vittorio Veneto di Saturnia.