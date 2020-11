Circolo Pattinatori ancora fermo, rinviato anche l’esordio delle rose di serie B

GROSSETO – Un altro weekend senza partite per il Circolo Pattinatori Grosseto, a causa della positività al Covid-19 di alcuni giocatori, tecnici e dirigenti. In serie A1 l’Edilfox avrebbe dovuto ricevere sabato la visita della capolista Wasken Lodi. E’ una delle quattro sfide della quinta giornata posticipate, insieme a Montebello-Scandiano, Trissino-Breganze e Follonica-Forte dei Marmi. Si disputeranno regolarmente solo Monza-Valdagno, Sarzana-Bassano e Correggio-Sandrigo. Mercoledì 11 è invece in scaletta Monza-Follonica, recupero del quarto turno.

Rinviato anche l’esordio stagionale in Coppa Italia delle due squadre di serie B messe in piedi in questa stagione dal sodalizio di via Mercurio. La squadra dei più giovani, sponsorizzata dalla Roberto Ricci Design ed allenata da Alessandro Brizzi, avrebbero dovuto giocare contro l’Hc Castiglione domenica alle 18 sulla pista di “Casa Mora”; il quintetto affidato a Filippo Guerrieri (nella foto), griffato Alice Rappresentanza e composto da un gruppo di esperti ex giocatori di serie A1, con Tommaso Bruni in porta, aveva in programma, sempre domenica alle 18, il debutto casalingo contro il Follonica Hockey.

Rinviate a data da destinarsi anche le varie gare giovanili. Il presidente Stefano Osti e il responsabile del settore giovanile grossetano Marco Ciupi, dopo aver interrotto in via precauzionale gli allenamenti da una decina di giorni, hanno chiesto, nelle scorse ore, alla Fisr e in particolare alla IV zona Toscana-Liguria «di poter interrompere la nostra partecipazione ai campionati giovanili U11, U13, U15 e U17 Zona 4 fino a quando tutti i tamponi di tutti i membri della società risultati positivi non avranno esito negativo. Decisione pesante ma necessaria per proteggere ogni nostro atleta, dal più piccolo al più grande, e le loro rispettive famiglie, dal contagio». In attesa di una risposta ufficiale, il Circolo Pattinatori ha avuto intanto parere favorevole dalle società avversarie (Sarzana e Follonica) per lo spostamento dei match di questo fine settimana.