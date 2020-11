ORBETELLO – Aggiornamento ore 16.20: Sono stati i Vigili del fuoco ad estrarre l’autista del camion dall’abitacolo. L’uomo, lievemente ferito, è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Il camion ha perso sulla carreggiata il carico composto da rotoli di carta.

Il traffico è stato deviato sulla strada della Parrina è la strada è chiusa in attesa della rimozione del mezzo pesante e del carico ribaltato sulla carreggiata; rimozione che sarà effettuata dall’autogrù del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto già sul posto.

News ore 15.30: Si è intraversato ribaltandosi sul fianco. Un camion ha perso il carico sull’Aurelia, dopo un incidente avvenuto poco dopo Albinia, nel comune di Orbetello.

Il mezzo sembra aver fatto tutto da solo. Non è ancora chiara la dinamica, fatto sta che il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco occupando totalmente la corsia sud in direzione Roma. Nell’incidente il camion ha perso il proprio carico, grosse bobine che erano trasportate nel cassone posteriore. Ferito il conducente. Sul posto i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.