21mila mascherine per gli abitanti di Capalbio: al via dalla prossima settimana la distribuzione

CAPALBIO – 21mila mascherine per i cittadini di Capalbio dalla Regione Toscana. Saranno distribuite gratuitamente nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Croce rossa di Capalbio e l’associazione la Racchetta, cinque mascherine per ogni abitante.

“In questi giorni siamo impegnati alla preparazione delle buste che contengono cinque mascherine l’una – spiega il sindaco Settimio Bianciardi -. Insieme ai volontari della Croce Rossa. Contiamo di finire la preparazione del materiale entro questo fine settimana per poter procedere, da metà della settimana prossima alla distribuzione ai cittadini che sarà realizzata dall’associazione la Racchetta”.

Giornate e modalità di consegna saranno comunicate a breve, anche sul sito del Comune e sulla pagina Facebook. “Come abbiamo fatto in primavera, divideremo la consegna per zone, per facilitare i cittadini ed evitare, allo stesso tempo, la creazione di assembramenti. Abbiamo preventivato che per distribuire tutte le 21mila mascherine impiegheremo tra i sette e i dieci giorni”, precisa il sindaco.

“Colgo l’occasione – conclude Bianciardi – per ringraziare il personale del Comune e i volontari delle due associazioni per l’aiuto e la collaborazione che offrono sempre: ancora una volta Capalbio si dimostra una comunità pronta a sostenersi”.