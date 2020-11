Sagome di cartone a teatro al posto del pubblico: e i volti sono quelli dei bambini

GROSSETO – Sagome di cartone a grandezza naturale di bambini e ragazzi al posto del pubblico al teatro. E’ il progetto intitolato “Il pubblico di domani”, che il Comune di Grosseto rivolge alle scuole e più in generale ai giovani, in previsione delle dirette streaming della stagione teatrale e degli altri appuntamenti che si terranno agli Industri. La partecipazione consiste nel fornire disegni, foto o altro a piacere di loro stessi, dalla testa fino alle spalle, su carta, cartoncino o cartone. Queste sagome verranno poi adeguatamente rinforzate dal personale del teatro e verranno collocate sulle poltrone della platea e dei palchi, a simulare il pubblico.

“Con questa iniziativa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti – vogliamo rendere meno triste l’assenza di spettatori in teatro e il modo migliore per farlo ci è sembrato coinvolgere bambini e ragazzi, che rappresentano il pubblico di domani. In questo momento di grande difficoltà vogliamo comunque sostenere il mondo dello spettacolo e andare avanti grazie alle dirette on line”.

Il materiale dovrà contenere nome e cognome dell’autore e un recapito telefonico e dovrà essere consegnato presso la biblioteca in via Mazzini, previo appuntamento telefonando ai numeri 0564488054 o 0564488055, con su scritto “servizio biblioteca, musei e teatri-Il pubblico di domani”. I lavori che verranno consegnati entro il 12 novembre saranno utilizzati già per la prima diretta streaming della presentazione della stagione teatrale in programma il 18 novembre. Sarà comunque possibile presentare le sagome anche successivamente. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 3478040831.