Difficoltà delle imprese e prospettive: Marras incontra Cna

GROSSETO – Parlare delle difficoltà delle aziende e capire quali sono le misure che la Regione Toscana metterà in campo nei prossimi mesi per sostenerle in questa difficile fase, ma anche della prossima programmazione regionale per il mandato della Giunta Regionale, da poco insediatasi. È questo l’obiettivo dell’incontro in programma per domani, venerdì 6 novembre, tra l’assessore regionale alle Politiche del credito e al Sostegno economico a artigianato, Piccola e Media Impresa e industria Leonardo Marras e il gruppo dirigente di Cna Grosseto.

L’incontro avverrà nel rispetto delle norme anticontagio.

“Ringraziamo l’assessore Marras per la disponibilità a incontrare il nostro gruppo dirigente – dice Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – non solo per parlare delle forti criticità del momento, ma anche per ragionare di prospettive rispetto alla prossima programmazione delle Regione Toscana e alle opportunità che potremmo cogliere per risollevarci dalla crisi che stiamo attraversando”.