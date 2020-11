Maestra positiva, chiude la scuola elementare: «Da domani didattica a distanza»

ARCILLE – Saranno chiuse da domani le scuole elementari di Arcille (Campagnatico) e sarà attivata la didattica a distanza. Lo ha deciso il dirigente dell’istituto comprensivo Cristiano Lene ed a comunicarlo è il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti.

“Una maestra è risultata positiva al Covid-19 – spiega il primo cittadino – e nonostante che non fosse andata a scuola da venerdì scorso e, dunque, i rischi di contagio siano ridotti al minimo il dirigente ha preferito azzerarli attivando la didattica a distanza”.

Il primo cittadino ci tiene a tranquillizzare i genitori anche dei bambini che nei giorni scorsi si sono recati in classe con lo scuolabus. “Anche in questo caso il rischio di contagio è ridotto ai minimi termini – afferma- in quanto il contatto tra allievi della maestra e gli altri è stato indiretto e, soprattutto, con l’insegnante è assente ormai da giorni dalla scuola la soglia di sicurezza, con il trascorrere del tempo, dovrebbe essere comunque elevata”.

La precauzione, comunque, non è mai troppa ed il dirigente ha preferito attivare la didattica a distanza. “Sosteniamo questa scelta – afferma il primo cittadino- in quanto la diffusione del virus sta dimostrando come la prevenzione sia fondamentale e, soprattutto, quanto sia importante azzerare anche il minimo rischio. Sarà il dirigente a decidere quando, a suo giudizio, le lezioni potranno riprendere in presenza”.