«Le mascherine gratuite saranno distribuite dalle farmacie»: ritiro per cognome da lunedì

PIOMBINO – Lunedì 9 novembre inizierà la distribuzione delle mascherine chirurgiche acquistate dalla Regione per i cittadini toscani: cinque mascherine monouso per ogni cittadino distribuite attraverso la rete delle farmacie.

“Abbiamo voluto accettare le mascherine offerte dalla Regione Toscana – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e Marco Vita, assessore alla Protezione civile –, nonostante il complesso impegno organizzativo richiesto sia agli uffici del Comune che alle farmacie e alle associazioni di volontariato, perché, nonostante reperire le mascherine non sia più difficile, è comunque doveroso accettare ogni sostegno che possiamo fornire ai cittadini in questo momento di emergenza.

Abbiamo chiesto il supporto delle farmacie del territorio che, grazie al lettore delle tessere sanitarie, sono in grado di regolare la distribuzione.

Ringraziamo tutte le farmacie che hanno risposto all’appello del Comune e le associazioni di Protezione civile che, ancora una volta, hanno dato la loro disponibilità a supportare il sistema evitando gli assembramenti. Una macchina complessa messa in piedi nel rispetto delle normative anti contagio e garantendo la sicurezza di tutti, operatori e cittadini.

Dobbiamo, tuttavia, appellarci al senso civico dei piombinesi: limitate il numero di persone che si recheranno a ritirare le cinque mascherine. Basterà una sola persona per nucleo familiare munita di tessera sanitaria degli altri membri. Se conoscete persone anziane o fragili non mettetele a rischio, fatevi carico, quando possibile, anche di persone esterne al nucleo familiare.

I casi nel nostro territorio sono in aumento – concludono -, come in tutto il Paese, dobbiamo essere responsabili e proteggere noi stessi e i nostri cari”.

Le mascherine saranno disponibili da lunedì 9 per tutta la settimana in dieci farmacie del territorio comunale, inclusa Riotorto: tutte eccetto la farmacia Scaramucci (via Antonio da Piombino, 7) .

Per evitare assembramenti il Comune ha organizzato una distribuzione scaglionata in base al cognome: lunedì 9 dalla A alla D, martedì 10 dalla E alla M e mercoledì 11 dalla N alla Z. Giovedì e venerdì saranno dedicati a chi non ha potuto rispettare lo scaglionamento dei giorni precedenti senza suddivisione per cognome.

Davanti a tutte le farmacie aderenti ci saranno i volontari di Misericordia, Pubblica assistenza Piombino, Croce rossa, Pubblica assistenza Riotorto, Avela e Ranger Piombino.