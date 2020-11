L’almanacco del Giunco: il 5 novembre nasce il Monopoli e Google presenta Android

GROSSETO – Giovedì 5 novembre, San Donnino martire, il sole sorge alle 6.57 e tramonta alle 16.58. Accadeva oggi:

333 a.C. – Battaglia di Isso, le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i persiani di Dario III

1384 – Enguerrand VII di Coucy, dopo averla conquistata, vende la città di Arezzo a Firenze per 40mila fiorini d’oro pagabili a rate

1556 – Ottanta km a nord di Delhi, un’armata Mogul sconfigge le forze Indù del generale Hemu, assicurando ad Akbar il trono d’India

1605 – Congiura delle polveri: un complotto di Guy Fawkes per far saltare in aria il Parlamento inglese viene sventato quando sir Thomas Knyvet, un giudice di pace, trova Fawkes in una cantina sotto l’edificio del parlamento

1688 – Inizia la Gloriosa rivoluzione: Guglielmo d’Orange sbarca a Brixham

1838 – L’Honduras si separa dalla Federazione Centroamericana indebolendola

1860 – Inizio della resistenza borbonica nella fortezza di Gaeta

1862

– Guerra di secessione americana: Abramo Lincoln rimuove George McClellan dal comando dell’esercito unionista

– Guerre indiane: nel Minnesota, più di 300 Sioux Santee vengono trovati colpevoli di stupro e omicidio di coloni bianchi e condannati all’impiccagione

1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)

1876 – Italia: si svolgono le elezioni politiche generali per la 14esima legislatura. Il risultato porta al potere la sinistra parlamentare

1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile

1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripoli e la Cirenaica

1912 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi, lo sfidante democratico Thomas Woodrow Wilson ottiene una larga vittoria sul presidente uscente repubblicano William Howard Taft

1913 – Il re folle Ottone di Baviera viene deposto dal cugino, principe reggente Ludovico, che assume il titolo di Luigi III

1914 – Il Regno Unito si annette Cipro, e assieme alla Francia dichiara guerra all’Impero ottomano

1916 – Un atto congiunto degli imperatori di Germania e Austria dichiara la proclamazione del Regno di Polonia

1930 – Sinclair Lewis ottiene il premio Nobel per la letteratura

1935 – La Parker Brothers pubblica il gioco da tavolo Monopoli

1937 – Adolf Hitler tiene una riunione segreta e dichiara i piani per conquistare “spazio vitale” per il popolo tedesco

1940 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt batte lo sfidante repubblicano Wendell Willkie

1962 – L’incidente di Kongsfjorden sulle Isole Svalbard costringe il governo norvegese alla ritirata

1964 – Viene lanciata la seconda sonda diretta verso Marte, nell’ambito della prima missione americana di tale genere: la Mariner 3. La missione, però, fallirà

1968 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi, lo sfidante repubblicano Richard Nixon batte il vice presidente uscente democratico Hubert Humphrey e il candidato del Partito indipendente americano George Wallace

1970 – Guerra del Vietnam: il Comando di assistenza militare statunitense nel Vietnam riporta il più basso numero settimanale di vittime americane degli ultimi 5 anni (24)

1974 – Si apre a Roma la Conferenza mondiale sull’alimentazione, organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la partecipazione dei delegati di 130 nazioni, di numerose organizzazioni “inter” e “non” governative e più di 1200 giornalisti provenienti da quasi tutti i Paesi. La Conferenza tiene i suoi lavori fino al giorno 16 novembre

1987 – Apartheid: in Sudafrica, Govan Mbeki viene rilasciato dopo aver passato 24 anni nella prigione di Robben Island. Era stato condannato all’ergastolo per tradimento contro il governo sudafricano della minoranza bianca

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz

1990 – Il rabbino Meir Kahane, fondatore del movimento di estrema destra Kach, viene freddato dopo un discorso tenuto in un hotel di New York

1992 – A Detroit (Michigan), un automobilista nero, Malice Green, viene picchiato a morte dai poliziotti Larry Nevers e Walter Budzyn durante una colluttazione

1994

– Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer

– Viene pubblicata una lettera dell’ex presidente statunitense Ronald Reagan che annuncia di soffrire della malattia di Alzheimer

1996 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole

1998

– La rivista scientifica Nature pubblica uno studio genetico che mostra prove che Thomas Jefferson fu il padre di Eston Hemings Jefferson, avuto dalla sua schiava Sally Hemings

– Scandalo Lewinsky: come parte della richiesta di impeachment, il presidente del comitato giudiziario della Camera dei deputati Henry Hyde invia una lista con 81 domande al presidente statunitense Bill Clinton

1999 – Caso antitrust Microsoft: il giudice distrettuale statunitense Thomas Penfield Jackson emette una sentenza preliminare in cui dichiara che Microsoft detiene un “potere monopolistico”

2001 – Muore in carcere, dopo mesi di sciopero della fame, l’animalista Barry Horne, attivista inglese dell’Animal Liberation Front

2006 – Saddam Hussein, ex dittatore iracheno, viene condannato a morte nel processo di primo grado

2007 – Android, il sistema operativo mobile, viene presentato da Google. Nel 2013 conta più di 900 milioni di attivazioni

2012 – L’asteroide (214869) 2007 PA8 transita a soli 6,5 milioni di km dalla Terra

Fonte: il.wikipwdia.org