La minoranza: «Il sindaco rifiuta le mascherine gratuite della Regione perché non sa come distribuirle»

ORBETELLO – “In qualità di consigliere provinciale ho fatto accesso agli atti in Provincia per acquisire la documentazione riguardante la distribuzione della mascherine messe a disposizione dalla Regione, e con grande sorpresa ho trovato ben due lettere del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti indirizzate alla Regione: una del 15 ottobre e un’altra del 28 ottobre scorsi nelle quali il primo cittadino, che è anche autorità sanitaria, scrive nero su bianco che l’Amministrazione comunale di Orbetello non ritira ben 74mila mascherine perché ‘è impossibilitata a garantirne la distribuzione'”.

A scriverlo, in una nota, il capogruppo del gruppo consiliare Pd – Area riformista Luca Aldi.

“Quindi – prosegue -, insieme agli altri consiglieri del gruppo Pd – Area riformista e al consigliere del M5S Alfredo Velasco, ho presentato un’interpellanza al sindaco per conoscere i motivi per i quali il Comune non è in grado di distribuire le mascherine, caso unico in Toscana”.

“Perché tutti gli altri Comuni sono in grado di distribuire le mascherine – conclude – e il Comune di Orbetello no?”.