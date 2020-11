GROSSETO – In linea con quelle di ieri, le previsioni di giovedì 5 novembre in provincia di Grosseto: non si registrano particolari cambiamenti.

A partire dalle temperature, in leggerissimo calo. Nel capoluogo si passa dai 14 gradi di minima e i 20 di massima di ieri, ai 13 gradi di minima e i 19 di massima di oggi.

Continua la situazione climatica vista negli ultimi giorni. Quindi ancora cielo nuvoloso, con spazi di soli e locali annuvolamenti più intensi, con scarse possibilità di pioggia.

