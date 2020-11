Il Comune cerca tre esperti in ambito ambientale. Ecco come candidarsi

GROSSETO – Il Comune di Grosseto cerca tre esperti in ambito paesaggistico e ambientale da inserire nella Commissione per il paesaggio per gli anni 2020-2025. Possono candidarsi professori, ricercatori universitari, professionisti, dipendenti dello Stato e di enti pubblici che abbiano competenze ed esperienza in materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, forestali e agronomiche. Per partecipare c’è tempo fino al 23 novembre.

La Commissione, oltre a occuparsi di autorizzazioni paesaggistiche, può esprimere pareri non vincolanti su richiesta dell’Amministrazione anche su opere di rilevante interesse architettonico e paesaggistico e può essere chiamata a far parte dell’autorità competente in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas).

“La tutela del territorio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Governo e pianificazione del territorio, Fabrizio Rossi – rappresenta un aspetto fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio. La Commissione, che ci permette anche di valorizzare professionalità importanti in tema di ambiente e urbanistica, diventa così uno strumento utile a cui fare riferimento per la salvaguardia di ciò che ci circonda”.

La nomina dei componenti spetta alla Giunta comunale sulla base della valutazione delle candidature predisposta dal settore Gestione del territorio – servizio Edilizia. Dopodiché viene approvata anche una graduatoria da utilizzare qualora uno dei componenti cessi dalla carica prima della scadenza naturale.

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “domanda di partecipazione alla selezione per la nomina della Commissione paesaggio del Comune di Grosseto.

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il bando nella sezione “Novità” del sito del Comune di Grosseto, telefonare ai numeri 0564488638 o 0564488639 o scrivere una email all’indirizzo valeria.giannini@comune.grosseto.it.