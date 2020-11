I maremmani leggono meno di 10 libri all’anno: i risultati del nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

Oggi si parla di lettura: e bene, vi abbiamo chiesto quanti libri, mediamente, riuscite a leggere in un anno. Il 36,4% di coloro che hanno risposto al nostro Instapoll dichiarano di leggere tra i sei e i dieci libri all’anno, il 30% tra gli zero e i cinque. Il 24,2%, invece, afferma di leggerne tra i 16 e i 20, il 6,1% tra gli 11 e i 15, mentre il 3,3% di leggerne oltre 20. In base ai risultati del nostro piccolo sondaggio, le donne leggono più degli uomini.

Poi vi abbiamo chiesto quanti libri avete in casa: la stragrande maggioranza (64,8%) ha risposto di averne oltre 100. Di seguito i risultati:

tra zero e 10 – 3,7%;

tra 10 e 50 – 13 %;

tra 50 e 100 – 18,5%;

oltre 100 – 64,8.

Risultato compatibile con un altro dato: l’89,5% dei votanti ha risposto che, solitamente, i libri li acquista, non li prende in prestito in biblioteca.

Passando al settore libri e tecnologia, vi abbiamo domandato se fate uso degli ebook: solo il 17,1% ha risposto di sì.

Infine, vi abbiamo chiesto se preferite i libri “in carne ossa” o gli ebook: in linea con la risposta precedente, solo il 12,5% ha dichiarato di amare di più leggere su uno schermo che sfogliando le pagine di un libro.