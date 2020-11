Coronavirus: da domani torna l’autocertificazione per spostarsi dopo le 22. SCARICALA

GROSSETO – <come previsto nel Dpcm firmato il 4 novembre dal presidente del consiglio Giuseppe Conte da domani, 6 novembre, e fino al 3 dicembre in Toscana, definita zona gialla, per spostarsi dalle 22 alle 5, visto che non è consentito, è necessario l’utilizzo del modello di autocertificazione nel quale deve essere indicato una delle tre motivazioni previste: lavoro, salute o necessità.

Qui sotto trovate il modulo scaricabile e editabile in modo che potete modificarlo ogni volta che volete prima di stamparlo.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO: LINK