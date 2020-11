Coronavirus, cure intermedie a Pitigliano e Castel del Piano. Spadi: «Piccoli ospedali fondamentali»

PITIGLIANO – “In questa fase di emergenza sanitaria è fondamentale che la Toscana si sia mossa velocemente per individuare, in ogni area della Regione, le strutture più idonee a ospitare pazienti Covid 19 che necessitano di cure intermedie”.

Con queste parole Donatella Spadi, consigliere regionale del Partito democratico interviene in merito ai sopralluoghi che, in questi giorni, sta effettuando il presidente Eugenio Giani insieme alla Protezione civile e ai vertici delle Aziende sanitarie per la riorganizzazione delle degenze Covid.

“La priorità – afferma Spadi – è quella di dare respiro agli ospedali, minacciati dalla continua crescita del numero dei contagi e dei positivi con necessità di ricovero. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare qualunque situazione, anche un peggioramento dei dati in qualsiasi area della Toscana. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto saranno ospitate nei presidi ospedalieri di Castel del Piano e Pitigliano le degenze per le cure intermedie di Covid 19”.

“Ancora una volta – continua Spadi – gli ospedali di prossimità dimostrano quanto siano fondamentali, non solo in situazione di normalità ma anche durante un’emergenza sanitaria come questa. Dobbiamo essere grati alle comunità di Pitigliano e Castel del Piano che, con grande senso civico, si sono resi disponibili ad adibire nelle loro strutture spazi per l’accoglienza di pazienti affetti dal virus. Si tratterà di ospitare degenti con sintomi ritenuti non gravi ma che, allo stesso tempo, hanno bisogno di un’assistenza sanitaria continua, impossibile da attivare a casa o negli alberghi sanitari. Tutto questo servirà a sgravare il lavoro del Misericordia di Grosseto, concentrato nel ricovero di pazienti che richiedono cure intensive”.

“Voglio rassicurare – dice ancora Spadi – che questa decisione non comporterà nessuna interruzione dei servizi sanitari erogati ogni giorno dagli ospedali di Pitigliano e Castel del Piano. Continueranno infatti, ad essere garantite tutte le attività ambulatoriali, di radiodiagnostica, pronto soccorso e oncologiche. Stiamo affrontando un momento difficile ed ognuno è chiamato a fare la sua parte. Come ho sempre detto gli ospedali di prossimità sono indispensabili sempre, oggi più che mai, per supportare il lavoro delle grandi strutture. Se il nostro sistema sanitario sta reggendo molto bene è anche grazie a questi presidi che, anche se piccoli, riescono a distribuire il lavoro su tutta la Regione, tenendo alto il livello della qualità assistenziale”.

“Il mio grazie – conclude Spadi – va ai Comuni di Pitigliano e Castel del Piano per la loro generosa disponibilità e agli operatori sanitari che in tutta la Toscana stanno affrontando questo momento difficile con coraggio e grande impegno”.