Case popolari: al via il bando. Ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – C’è tempo fino alle ore 12 del 31 dicembre prossimo per presentare le domande di partecipazione al concorso pubblico che formalizzerà la graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica a Castiglione della Pescaia.

Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal sito internet dell’amministrazione Comunale (www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it), oppure fissando un appuntamento telefonico con il personale dell’ufficio Casa 0564927197- 0564927253, o inviando una mail all’indirizzo d.orlandi@castiglionedellapescaia.gr.it.

La domanda andrà consegnata a mano presso l’ufficio protocollo, sempre concordando telefonicamente, a causa della situazione sanitaria in corso, le modalità di accesso al palazzo comunale, o tramite raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Castiglione della Pescaia, Strada provinciale del Padule n. 3 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente indicando “Contiene domanda bando Erp 2020”

L’associazione dei Comuni, composta dalle amministrazioni di Massa Marittima (capofila), Montieri, Monterotondo, Roccastrada e Castiglione della Pescaia istruirà le domande presentate dai concorrenti, verificherà la completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi e predisporrà la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Castiglione della Pescaia, dove potrà essere consultata per trenta giorni, periodo stabilito dalla normativa per chi intenderà presentare ricorso.

Questo nuovo bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente le precedenti conseguenti ai precedenti bandi.

L’ordine degli ammessi sarà utilizzato per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge.