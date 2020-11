Allenamenti all’aperto per la Gea in attesa di tornare in palestra, Crudeli: «Lavorato bene fra mille difficoltà»

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto ha ripreso l’attività, nel rispetto delle norme dettate dal nuovo Dpcm. Le varie squadre biancorosse, a partire dalle ragazze della serie B e dalla squadra di serie D, fino ad arrivare alle formazioni giovanili, stanno effettuando allenamenti individuali all’aperto in attesa di tornare in palestra, dopo il periodo di stop deciso dalla Fip regionale. Dal 25 novembre si potrà ricominciare a lavorare al Palasport di via Austria, in vista dell’inizio dei vari campionati, fissato dalla federazione per il 10 gennaio 2021.

La squadra maschile di serie D, che avrebbe dovuto debuttare il 29 ottobre sul parquet di Lucca, cercherà di mantenersi in forma, dopo aver effettuato un buon periodo di preparazione iniziale dal mese di settembre. “Tra mille difficoltà e le poche ore a disposizione a causa della mancanza di impianti dove allenarsi – sottolinea il coach Pablo Crudeli – la nostra squadra ha lavorato bene. Sono contento di quello che abbiamo fatto prima di questo stop. I più giovani sono cresciuti tanto e mi è piaciuto anche l’approccio di Nikola Carpitelli e Marco Barosi, che quando finalmente si giocherà, potranno darci una mano”.

La Gea, che ha recuperato anche Jacopo Roberti, ha messo in piedi un gruppo competitivo, che può farsi rispettare in un girone difficile (il “D”), che comprende anche Studio Arcadia Valdicornia Venturina, Basket Cecina, Bellaria Cappuccini Pontedera, Calcinaia, Altopascio e Castelfranco. “Sono contento – prosegue coach Crudeli – perché gran parte della nostra squadra è formata da atleti del vivaio, compresi quelli con i quali abbiamo lavorato negli ultimi due anni. Mi auguro che i ragazzi riescano ad entrare bene nel campionato e che piano piano diventino determinanti. L’obiettivo sarà far crescere i nostri giovani e giocare bene. E se giocheremo bene avremo più possibilità di vincere”.